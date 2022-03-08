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S&P понизило кредитный рейтинг Москвы

Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг Москвы до «ССС-»

Фото: Pixabay

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с «ВBB-» до «ССС-», пишет РИА Новости.

По информации агентства, рейтинг помещен в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Известно, что это произошло из-за изменения кредитного рейтинга России на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что S&P вновь снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-», а в национальной — с «ВВВ-» до «CCC-».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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