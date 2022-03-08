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Стало известно о задержании родственников Софии Ротару на границе с Молдавией

СМИ Украины сообщили о задержании родственников Софии Ротару на границе с Молдавией

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Родственников певицы Софии Ротару задержали на украино-молдавской границе — в составе группы из девяти человек они пытались бежать из Украины. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает РИА Новости.

Предварительно известно, что у города Могилев-Подольский были задержаны восемь украинцев призывного возраста и их проводник, гражданин Молдавии. Из числа переправлявшихся по фото можно опознать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко. Это сын и внук известной певицы Софии Ротару. По данным агентства, одно из украинских СМИ в своем Telegram-канале привело фото украинских паспортов обоих родственников Ротару.

Официального подтверждения их задержания пока нет. Однако ранее пресс-служба МВД Украины сообщала о продолжающихся попытках уклониться от мобилизации со стороны мужской части населения — рискуя покинуть страну, мужчины притворяются иностранцами, предлагают взятки за возможность выезда, пытаются спрятаться в багажниках авто или поездах.

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Леонид Микуляк
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