В России запретили вывоз иностранных медицинских изделий

Правительство России запретило вывоз из страны иностранных медицинских изделий — речь идет о продукции, ввезенной из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС.

Постановление о запрете пока что носит временный характер; его подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Агентство приводит выдержки из постановления: «речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств».