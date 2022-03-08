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В России запретили вывоз иностранных медицинских изделий

Кабмин России запретил вывоз медицинских изделий, ввезенных из санкционных стран

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правительство России запретило вывоз из страны иностранных медицинских изделий — речь идет о продукции, ввезенной из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС.

Постановление о запрете пока что носит временный характер; его подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Агентство приводит выдержки из постановления: «речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств».

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Леонид Микуляк
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