Россиянам назвали замену отдыха в Европе

Турэксперт рассказал, как заменить отдых в Европе полетами в другие регионы. Практически все популярные, но ограниченные направления пока что можно заменить доступными аналогами. Мнение президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева во вторник, 8 марта, приводит URA.RU.

По его словам, введенные антироссийские санкции пока что не сильно ограничивают перспективу проведения майских праздников в поездке за рубежом.

«Россиянам все еще доступны Азия, Южная Америка и Африка. Наиболее подходящий вариант — путешествие зарубежными авиакомпаниями на регулярных или чартерных рейсах, это в какой-то степени уберегает от закрытия данных направлений», — сказал он.

Мальцев сделал акцент на большом количестве отечественных альтернатив для отдыха. Немецкие Альпы можно заменить поездкой в Приэльбрусье и Кабардино-Балкарию. Отдых в Карловых Варах можно заменить курортами Ставропольского края. Красоты Норвегии и Финляндии — визитом в Ненецкий автономный округ и город Нарьян-Мар. Там не менее интересные пейзажи, есть прямой перелет, подтвердил президент «Уральской ассоциации туризма».

Также он отметил, что Центральная Азия и Закавказье давно не отвечают стереотипам о плохом сервисе. В Узбекистане, Кыргызстане, Армении и Азербайджане есть отели крупных европейских сетей, которые соседствуют с дикой природой. «Для ценителей западной архитектуры открыта возможность посещения Белоруссии с очень схожей архитектурой, удивительной гастрономией и отсутствием высоких цен», — подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что власти США, Евросоюза и их союзники после начала спецоперации на Украине закрыли воздушное пространство для отечественных самолетов. У российских перевозчиков фактически закрылось западное направление.