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Глава МИД Британии предложила новый подход сдерживания потенциальных агрессоров

Глава МИД Британии Трасс призвала Запад перестать зависеть от стран-агрессоров

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предложила странам Запада изменить подход к сдерживанию недружественных стран, являющихся потенциальными агрессорами. В частности, глава Форин офиса считает важным перестать зависеть от таких государств. Цитату приводит ТАСС.

Помимо отказа от стратегической зависимости, Трасс призвала союзников увеличить оборонные расходы и усилить сдерживающий потенциал НАТО. Кроме того, глава МИД Британии предложила сформировать более прочные альянсы.

По мнению Трасс, начало спецоперации России на Украине сравнимо с терактами 11 сентября 2001 года в США, поскольку Москва якобы «разрушила архитектуру глобальной безопасности».

Британия уже ввела ряд антироссийских санкций в отношении оборонной промышленности, финансовых институтов и транспортного сектора России. Эти меры коснулись более 500 российских граждан, организаций и их дочерних компаний, в том числе банков ВТБ, Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции, Индустриального сберегательного банка и банка «Россия».

Виктория Кондратьева
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