Появились подробности смерти солиста «Отпетых мошенников»

Super: солист «Отпетых мошенников» Том Хаос предположительно покончил жизнь самоубийством

Солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (настоящее имя — Вячеслав Зинуров), предположительно, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Super.

По информации издания, певец собирался судиться с другим участником группы Сергеем Амораловым, который, как утверждают близкие Зинурова, последние годы забирал себе большую долю гонораров. В итоге финансовые разногласия и уход из коллектива стали для Хаоса сильным стрессом.

В свою очередь, представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий рассказала «Ленте.ру», что тело 50-летнего мужчины было найдено не в Москве, как сообщалось ранее, а в подмосковной деревне Капорки. При этом признаков криминальной смерти обнаружено не было.

На место ЧП выехали следователи во главе с руководителем следственного отдела по городу Дмитрову. Организована доследственная поверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.