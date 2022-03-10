Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Появились подробности смерти солиста «Отпетых мошенников»

Super: солист «Отпетых мошенников» Том Хаос предположительно покончил жизнь самоубийством

Фото: @tomchaos

Солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (настоящее имя — Вячеслав Зинуров), предположительно, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Super.

По информации издания, певец собирался судиться с другим участником группы Сергеем Амораловым, который, как утверждают близкие Зинурова, последние годы забирал себе большую долю гонораров. В итоге финансовые разногласия и уход из коллектива стали для Хаоса сильным стрессом.

В свою очередь, представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий рассказала «Ленте.ру», что тело 50-летнего мужчины было найдено не в Москве, как сообщалось ранее, а в подмосковной деревне Капорки. При этом признаков криминальной смерти обнаружено не было.

На место ЧП выехали следователи во главе с руководителем следственного отдела по городу Дмитрову. Организована доследственная поверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России назвало число иностранцев в заложниках у украинских радикалов
США объяснили свою позицию против передачи польских истребителей Украине
Байден захотел включить Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
США рассказали о формате своего участия в работе биолабораторий на Украине
Turkish Airlines опровергла введение ограничений на билеты для россиян
В МИД заявили о готовности России противостоять санкциям
Москвичи назвали главный недостаток «несуществующего» района
ВМС США признали крейсеры Ticonderoga небезопасными
Назван срок возвращения экономики России к росту
Глава МИД ФРГ призвала сохранять хладнокровие в вопросе санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.