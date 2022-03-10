Европа отказалась паниковать и решила быть финансово гибкой

Европейский ЦБ не станет повышать ключевую ставку на фоне спецоперации в Донбассе

Европейский центробанк (ЕЦБ) решил действовать осторожно и сохранять гибкость в условиях спецоперации России в Донбассе, последовавших за ней санкций и возможного глобального кризиса, сообщает CNBC. Руководство регулятора не будет совершать панических действий на ближайшем заседании.

Европейский регулятор, возглавляемый Кристин Лагард, не будет предпринимать резких шагов на заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится 10 марта, спустя две недели после начала российской спецоперации в Донбассе, считают опрошенные изданием аналитики. Таким образом, ЕЦБ пока не будет повышать ключевую ставку, которая на данный момент находится на нулевом уровне.

Главные опасения экономистов связаны с повышением цен и замедлением экономического роста из-за наложенных на Москву санкций, закрытия воздушного пространства и отдельных мер вроде запрета на экспорт российской нефти в США. Специалисты предсказывают возникновение стагфляции — явления, одновременно сопровождающегося повышенной инфляцией и спадом экономической активности. Впервые она проявилась в США во второй половине 1960-х годов.

По итогам января рост цен в еврозоне составил 5,1 процента. В феврале он ускорился до 5,8 процента, и специалисты ожидают продолжения тенденции. Одним из главных драйверов инфляции стал рост цен на газ — из-за опасения о том, что Россия, на которую приходится около 40 процентов поставок в ЕС, откажется от экспорта газа в регион.

Главный аргумент руководства ЕЦБ против немедленного повышения ставок заключается, по словам аналитиков, в том, что причины нынешнего кризиса лежат за пределами Европы и регулятор пока не может контролировать развитие ситуации.

