ЦБ оценил снижение российской экономики из-за санкций

Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали инфляцию на уровне 20 процентов к концу года

Центробанк оценил перспективы снижения российской экономики из-за санкций, введенных западными странами на фоне спецоперации на Украине, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Консенсус-прогноз опрошенных ЦБ аналитиков предполагает рост индекса потребительских цен (основной показатель, по которому рассчитывается инфляция) по итогам 2022 года на 20 процентов вместо прежнего прогноза ЦБ на уровне 5,5 процента. В 2023 и 2024 годах инфляция составит 8 и 4,8 процента соответственно.

Ключевая ставка к концу года будет находиться на уровне 18,9 процента (сейчас — 20 процентов), в 2023 году — 14,1 процента, в 2024-м — 7,8 процента.

Снижение ВВП по итогам нынешнего года будет равняться восьми процентам. В 2023 и 2024 годах экономика вырастет на один и 1,5 процента соответственно.

Номинальная зарплата (без поправки на инфляцию) в среднем по стране в нынешнем году вырастет на 9,5 процента, в следующем — также на 9,5, в 2024-м — на 6,8 процента.