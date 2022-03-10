Crocs приостановит продажи в России

Американский производитель обуви Crocs прекратит деятельность на территории России

Американский производитель обуви Crocs приостановит деятельность на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно заявлению, бренд прекратит онлайн-продажи в стране, при этом все товары, заказанные покупателями до 9 марта, будут доставлены в установленные даты. Помимо этого отмечается, что марка осуществит возврат продукции клиентам в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

Журналисты CNN 9 марта также объявили, что Crocs закроет торговые точки в России и остановит ввоз товаров в страну на неопределенный срок.

Ранее в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.