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Crocs приостановит продажи в России

Американский производитель обуви Crocs прекратит деятельность на территории России

Фото: Shutterstock

Американский производитель обуви Crocs приостановит деятельность на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно заявлению, бренд прекратит онлайн-продажи в стране, при этом все товары, заказанные покупателями до 9 марта, будут доставлены в установленные даты. Помимо этого отмечается, что марка осуществит возврат продукции клиентам в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

Журналисты CNN 9 марта также объявили, что Crocs закроет торговые точки в России и остановит ввоз товаров в страну на неопределенный срок.

Ранее в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.

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Майя Пономаренко
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