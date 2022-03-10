Собянин рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций

Мэр Москвы Собянин назвал ключевой задачей властей импортозамещение и поддержку жителей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах, которые принимаются для поддержки жителей города и столичного бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщается в его блоге.

Градоначальник подчеркнул, что ключевыми задачами городских властей можно назвать сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций, импортозамещение и соцподдержка жителей.

Так, в первую очередь, Собянин заявил, что правительство и ЦБ разрабатывают программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату заработной платы. На эти цели из бюджета выделено семь миллиардов рублей.

Кроме того, для стабилизации работы бизнеса планируется предоставить пострадавшим предприятиям отсрочку до шести месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество в городской собственности, а также установить на 2022 год мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда. К тому же будет упрощен порядок получения пропусков на въезд грузового транспорта и ускорена контрактация и увеличено авансирование по городскому заказу до 70 процентов.

Мэр доложил, что поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд — для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль.

В заключение Собянин анонсировал, что в ближайшее время для работников иностранных предприятий, собственники которых приняли решение присоединиться к санкционному давлению, будет принят специальный федеральный закон. Также он дал поручение подготовить предложения по переквалификации уволенных работников предприятий.

«Я назвал только первоочередные шаги. По мере необходимости они будут дополняться новыми мерами по обеспечению устойчивого функционирования экономики и поддержке граждан», — заключил автор поста.