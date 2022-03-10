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В Казани отпразднуют Навруз в международном формате

В Татарстане 26 марта пройдет празднование Навруза

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Казани 26 марта пройдет празднование Навруза — нового года у тюркских и персоязычных народов. Об этом сообщается на официальном сайте министерства культуры Татарстана.

Как отметили в ведомстве, в этом году праздник в республике «станет по-настоящему международным». «Во время праздника будут организованы прямые включения из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана», — пояснили там.

Основные мероприятия пройдут на территории Казанского ипподрома. На главной сцене с концертной программой выступят коллективы национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана. Также будет организован «Фестиваль плова», в ходе которого гости определят лучший рецепт данного блюда, конкурс красоты и таланта «Науруз гузэлэ», участницы которого продемонстрируют национальные костюмы, и чемпионат среди национально-культурных автономий по хоккею на валенках.

Кроме того, посетители смогут принять участие в традиционных народных играх и забавах. Также на площадке весь день будет работать этномаркет, где местные мастера представят изделия в национальном стиле.

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Варвара Кошечкина
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