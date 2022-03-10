Юрист предупредил россиян о мошенничестве с кредитами

Юрист Соловьев заявил, что мошенники обманывают россиян при оформлении экспресс-кредитов

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о мошенничестве с кредитами. По его словам, самым простым способом является попытка взять заем по подложным документам, передает радио Sputnik.

«Часто незаконные действия происходят непосредственно при получении кредита. Самый элементарный способ – так называемая кража личности и получение займа по подложным документам. Это достаточно популярно, и здесь мошенники очень активно работают», — заявил эксперт.

Соловьев отметил, что злоумышленники обманывают граждан при оформлении экспресс-кредитов. Например, человек приобретает телевизор в кредит или рассрочку за сто тысяч рублей. Сразу после оформления посредник предлагает выкупить технику за условные 30 тысяч и самому выплачивать долговые обязательства, но при этом просит внести первоначальный взнос. Жертве кажется, что это выгодное предложение, она получает прибыль и забывает о кредитном договоре, после чего мошенник исчезает, а клиент остается и без телевизора, и без денег, разъяснил юрист.

Эксперт предупредил и о телефонных аферах, когда россиян вынуждают оформить кредит и перевести средства на счет злоумышленников. Человеку звонит якобы сотрудник безопасности банка, зачастую через голосового робота, и сообщает о попытке оформить заем на его имя. После этого обманщики предлагают оформить зеркальный кредит, который погасит финансовая организация, и просят перевести средства на разные счета.

«Это выглядит настолько правдоподобно, что люди часто идут на это и переводят средства на счета мошенников», — добавил Соловьев. Он порекомендовал критически относиться к любой информации в сфере кредитования, перепроверять данные и в случае сомнений обратиться в банк самостоятельно.

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