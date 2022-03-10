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Монеточка рассказала о борьбе с булимией

Певица Монеточка рассказала, что в подростковом возрасте страдала от булимии

Фото: @monetochkaliska

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала о борьбе с булимией в подростковом возрасте. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале «Есть тема».

Артистка вспомнила, что страдала от расстройства пищевого поведения, с последствиями которого борется до сих пор. Знакомый ее родителей указал ей на лишний вес, после чего Монеточка практически перестала есть и вызывала у себя рвоту после приемов пищи.

«Спальня родителей находилась рядом с туалетом, поэтому никаким способом опорожняться я не могла, это было слышно. Я придумывала схемы, где я терплю, где я ухожу, считала по часам, сколько прошло после приема пищи. Но это не всегда удавалось, были моменты, когда ты в своей комнате берешь какую-то кастрюльку, проделываешь свои дела. Потом ты берешь это, выливаешь, ополаскиваешь. И это и есть твоя жизнь теперь», — сказала исполнительница.

Она призналась, что из-за булимии до сих пор каждый месяц посещает гастроэнтеролога. Певица отметила, что с возрастом ее желание похудеть ослабло и она поняла, что ее могут полюбить в любом весе.

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Евгений Шульгин
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