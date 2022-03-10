Стали известны результаты президентских выборов в Южной Корее

Кандидат в президенты Южной Кореи от оппозиции Юн Сок Ёль одержал победу на выборах

Кандидат в президенты Южной Кореи от ведущей оппозиционной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль одержал победу на выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

Политик набрал 48,56 процента голосов избирателей, а его основной оппонент от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён получил 47,83 процента. Третье место в президентской гонке заняла Сим Сан Чжон. Она получила 2,37 процента голосов.

В выборах приняли участие 34 миллиона человек из 44,19 миллиона зарегистрированных избирателей. Явка составила 77,1 процента.

Юн Сок Ёль, выступая в Национальном собрании (парламенте), заявил, что главным приоритетом для него является укрепление единства граждан страны. Он назвал свое избрание «победой великих людей».

Ли Чжэ Мён признал поражение и поздравил соперника. «Я сделал все, что мог, но не смог оправдать ожиданий», — сказал политик.

Официальный старт голосования за кандидатов на президентских выборах в Южной Корее был объявлен 9 марта в 06:00 по местному времени (00:00 по московскому времени). Голосование продлилось до 18:00 (12:00 по московскому времени). Правительство Южной Кореи выделило полтора часа с 18:00 до 19:30 для избирателей с коронавирусом и лиц, находящихся на карантине. Досрочное голосование прошло 4 и 5 марта, явка составила 36,9 процента.

