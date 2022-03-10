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Американский журналист возмутился враньем властей о лабораториях на Украине

Журналист Fox News Карлсон возмутился, что США врали об отсутствии лабораторий на Украине

Кадр: FOX News

Вранье властей США об отсутствии биологических лабораторий на территории Украины возмутительно, особенно учитывая то, как Вашингтон регулярно отрицал подобные обвинения со стороны Москвы. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

По словам Карлсона, у американской общественности не было оснований не верить опровержениям американских властей. Однако он обратил внимание на то, как 9 марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд все же признала наличие подобных лабораторий на территории Украины.

«Есть ли у Украины биологическое оружие? Эм, там есть биологические исследовательские центры. Чего? Вы имеете в виду секретные биолаборатории, подобные секретным биолабораториям, которых точно нет на Украине? Они все-таки есть? Да, это так», — возмутился телеведущий. Карлсона также смутило признание Нуланд, заявившей, что эти лаборатории не должны попасть в руки российских войск.

По мнению журналиста, американцы имеют право знать, что за эксперименты проводились в этих лабораториях и почему они оказались в зоне боевых действий.

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Виктория Кондратьева
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