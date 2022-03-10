Минобороны России назвало число иностранцев в заложниках у украинских радикалов

Минобороны России: более 7 тысяч иностранцев находятся в заложниках у украинских радикалов

Министерство обороны России назвало число иностранцев, которые находятся в заложниках у радикалов на Украине. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По его словам, в заложниках — более семи тысяч граждан из 21 иностранного государства. Он отметил, что российский межведомственный координационный штаб уже получил обращения от этих стран о спасении своих граждан, однако в Киеве на подобные обращения, как официальные, так и не официальные, практически никак не реагируют.

В министерстве также заявили, что украинские неонацисты удерживают в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан.

Ранее в Минобороны России рассказали, что украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан. В частности, в военном ведомстве обвинили Киев в том, что людей никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров. Тем же, кто пытается выехать в Россию, власти угрожают убийством их родственников.

