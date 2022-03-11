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Китай пообещал посодействовать «миру и переговорам» по ситуации на Украине

В МИД Китая заявили, что придерживаются объективной позиции по ситуации на Украине

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Власти Китая придерживаются объективной и беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса и попытаются посодействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, цитату приводит РИА Новости.

«В украинском вопросе Китай всегда занимал объективную и беспристрастную позицию, выработал собственное независимое мнение, основанное на существе проблемы, и играл конструктивную роль в содействии миру и переговорам», — пообещал он.

Между Москвой и Киевом уже проходило несколько раундов переговоров с начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам».

Западные страны осудили такое решение, в то время как Пекин занял нейтральную позицию, настаивая на том, что стороны должны решить разногласия мирно.

Виктория Кондратьева
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