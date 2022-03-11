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На берегу Байкала захотели создать экопоселения

Экопоселения предложили построить на берегу озера Байкал

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

На берегу озера Байкал захотели построить экопоселения. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Будуев в ходе выездного заседания подкомитета по охране озера Байкал комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в Иркутске, передает «Интерфакс».

По словам Будуева, инициаторы проекта уже нашли два больших участка площадью в несколько десятков гектаров, где могли бы разместиться новые поселения. Предполагается, что к реализации проекта будут привлечены инвесторы на условиях государственно-частного партнерства.

«Государство пойдет навстречу жителям данного поселения в плане предоставления земли, инфраструктуры и так далее. Но данное экопоселение, допустим, возьмет на себя обязательство по снижению углеродного следа», — пояснил политик.

Он добавил, что в подобные экопоселения можно будет привлекать как местных жителей, которые уже давно проживают в данных районах, так и людей из других регионов страны.

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Варвара Кошечкина
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