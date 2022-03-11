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Эксперт назвал дипфейки угрозой для жизни

Рустам Сагдатулин заявил, что профессиональные мошенники ставят под угрозу жизни людей

Фото: Pixabay

Директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» Рустам Сагдатулин заявил, что профессиональные мошенники могут использовать фейки, чтобы поставить под удар жизнь людей.

«Профессиональный фейкодел или мошенник могут с легкостью использовать дипфейк для обмана и шантажа людей, поставить под удар их репутацию или даже жизнь», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в современном обществе развивается информационная война.

«Потенциал дипфейков выглядит особенно пугающим в рамках развивающейся информационной войны, направленной против России. Ролики, созданные профессионалами, могут ввести в заблуждение многих людей, толкнуть их на необдуманные действия, создать панику или вызвать агрессию. Созданием таких подделок, как дипфейк-видео с президентом России Владимиром Путиным, занимаются не любители, соответственно их "творения" не так просто распознать, в отличие от развлекательных роликов со знаменитостями», — заявил специалист.

Он также подчеркнул, что вопрос о регулировании дипфейков становится все острее по мере проникновения технологии искусственного интеллекта

«Вопрос о регулировании дипфейков становится все острее по мере проникновения технологии искусственного интеллекта. Возможности их использования обширны, поэтому в отличие от обычных фейков полный запрет на их создание и распространение не кажется перспективной мерой. Недавно РОЦИТ проводил юридический круглый стол с МГУ, МГИМО, ВШЭ, СПбГУ, Ассоциацией больших данных и другими. Все участники отметили необходимость регулирования данной сферы в российской законодательстве, как минимум необходима маркировка всего контента, особенно дипфейков, который производится при помощи искусственного интеллекта (ИИ)», — сказал он.

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Алена Шаповалова
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