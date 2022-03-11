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24-летний сын бывшего вице-губернатора Самарской области попался под наркотиками

Полиция задержала сына бывшего вице-губернатора Самарской области под наркотиками в Москве

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 24-летнего Юрия Гендина — сына бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина. Об этом KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранителей вызвали вечером 10 марта в элитный поселок «Барвиха Club» на Рублевском шоссе Москвы в связи с хулиганским поведением мужчины. Прибывшие силовики увидели, что он ведет себя неадекватно, нарушает общественный порядок. В документах он был указан как Юрий Гендин. Его отправили на медосвидетельствование, по результатам которого было признано, что молодой человек находится под действием наркотических веществ.

Дальнейшая химическая экспертиза установит, какие именно запрещенные вещества употребил Гендин. В отношении него составлен административный протокол за потребление наркотиков, который наказывается штрафом либо арестом на срок до пятнадцати суток.

Также Гендин-младший привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, также предусматривающее штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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Любовь Ширижик
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