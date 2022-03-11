В Калмыкии отметят 100-летие народного поэта Давида Кугультинова

В Калмыкии пройдет празднование 100-летнего юбилея народного поэта Давида Кугультинова

В Республике Калмыкия в 2022 году состоится празднование 100-летнего юбилея народного поэта Давида Кугультинова. Об этом сообщает «РИА Калмыкия».

Праздничные мероприятия пройдут в марте и апреле. 12 марта в Яшалтинском районе состоятся открытие бюста поэта, также запланирована встреча членов Союза писателей с победителями конкурса чтецов.

13 марта в Элисте состоится концерт, также пройдет вручение премий имени Кугультинова и торжественное открытие памятника поэту. В апреле в Национальной библиотеке имени Амур-Санана запланирована библионочь.

Давид Кугультинов — калмыцкий советский поэт, лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного Совета Калмыцкой АССР, Герой социалистического труда и народный поэт Калмыцкой АССР.

