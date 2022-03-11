Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Калмыкии отметят 100-летие народного поэта Давида Кугультинова

В Калмыкии пройдет празднование 100-летнего юбилея народного поэта Давида Кугультинова

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

В Республике Калмыкия в 2022 году состоится празднование 100-летнего юбилея народного поэта Давида Кугультинова. Об этом сообщает «РИА Калмыкия».

Праздничные мероприятия пройдут в марте и апреле. 12 марта в Яшалтинском районе состоятся открытие бюста поэта, также запланирована встреча членов Союза писателей с победителями конкурса чтецов.

13 марта в Элисте состоится концерт, также пройдет вручение премий имени Кугультинова и торжественное открытие памятника поэту. В апреле в Национальной библиотеке имени Амур-Санана запланирована библионочь.

Давид Кугультинов — калмыцкий советский поэт, лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного Совета Калмыцкой АССР, Герой социалистического труда и народный поэт Калмыцкой АССР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил отправку добровольцев на Украину
Российские полицейские задержали действовавшего под видом девушки мошенника
В ЕС признали ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО
Ученые назвали залог долголетия
Москвичам пообещали потепление в выходные
Во Франции обеспокоились возможным исчезновением российских удобрений
Раскрыто положительное влияние санкций на рынок туризма в России
В Москве начали отказываться от скидок на квартиры
В ЛДПР рассказали об отношении Жириновского к спецоперации на Украине
Путин прокомментировал вербовку наемников на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.