Попавший под санкции российский миллиардер отказался от контроля своей компании

Попавший под санкции ЕС владелец «Уралхима» Мазепин продал 52 процента акций

Российский миллиардер, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, попавший под санкции Евросоюза, отказался от контролирующей доли в своей компании, говорится в сообщении на сайте «Уралхима».

Мазепин снизил свою долю в «Уралхиме» со 100 до 48 процентов. О покупателе ценных бумаг ничего не сообщается. Кроме того, бизнесмен сложил полномочия гендиректора Объединенной химической компании «Уралхим» — головной компании «Уралхима».

Новым главой компании станет Дмитрий Коняев, ранее занимавший должность председателя совета директоров. Место последнего в свою очередь займет его заместитель Димитрий Татьянин.

9 марта Мазепин вместе с сыном Никитой, бывшим гонщиком команды «Формулы-1» Haas, был включен в санкционный список ЕС вместе с некоторыми другими российскими бизнесменами и топ-менеджерами крупных компаний.

Ранее также попавший под европейские санкции владелец Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко продал свою долю и вышел из руководящего состава компании. Покинул свой пост и гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев.

Согласно законам ЕС, местным резидентам запрещено вести любой бизнес и совершать операции с фигурантами санкционных списков и с контролируемыми ими компаниями.

