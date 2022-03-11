Попавший под санкции российский миллиардер отказался от контроля своей компании
Российский миллиардер, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, попавший под санкции Евросоюза, отказался от контролирующей доли в своей компании, говорится в сообщении на сайте «Уралхима».
Мазепин снизил свою долю в «Уралхиме» со 100 до 48 процентов. О покупателе ценных бумаг ничего не сообщается. Кроме того, бизнесмен сложил полномочия гендиректора Объединенной химической компании «Уралхим» — головной компании «Уралхима».
Новым главой компании станет Дмитрий Коняев, ранее занимавший должность председателя совета директоров. Место последнего в свою очередь займет его заместитель Димитрий Татьянин.
9 марта Мазепин вместе с сыном Никитой, бывшим гонщиком команды «Формулы-1» Haas, был включен в санкционный список ЕС вместе с некоторыми другими российскими бизнесменами и топ-менеджерами крупных компаний.
Ранее также попавший под европейские санкции владелец Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко продал свою долю и вышел из руководящего состава компании. Покинул свой пост и гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев.
Согласно законам ЕС, местным резидентам запрещено вести любой бизнес и совершать операции с фигурантами санкционных списков и с контролируемыми ими компаниями.