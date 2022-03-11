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Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе сервиса

Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе сервиса из-за роста загрузок карт

Мобильный платежный сервис Mir Pay предупредил о возможном замедлении работы из-за роста загрузок новых карт. Об этом сообщается на сайте.

«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса», - следует из сообщения.

«Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее. В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличен», - говорится в сообщении на сайте.

Mir Pay - мобильное приложение платежной системы "Мир", предназначенное для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Приложение доступно только для владельцев устройств на ОС Android.

Марина Совина
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