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Генсек НАТО заявил о нежелании стран альянса вводить санкции против России

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что никто не хочет вводить новые санкции против России
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Murad Sezer / Reuters

Санкции государств Североатлантического альянса против России необходимы для поддержки Украины в текущей ситуации, несмотря на нежелание стран-членов блока их вводить. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Глава альянса заявил, что страны НАТО вводят беспрецедентные санкции против Москвы. «Никто не хочет этих санкций, они имеют влияние на весь мир, включая страны, которые эти санкции вводят», — рассказал он. При этом Столтенберг добавил, что альянс обязан реагировать на сложившиеся обстоятельства.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска или самолеты на Украину, поскольку это, скорее всего, спровоцирует «полномасштабную войну» с Россией. Он напомнил о важности содействия в создании гуманитарных коридоров для беженцев.

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Виктория Кондратьева
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