Наемный рабочий убил российскую семью ради 35 миллионов рублей

Подсобный рабочий пойдет по суд за убийство семьи и кражу 35 млн рублей в поселке Кудьма

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи из трех взрослых и 6-летнего ребенка, в совершении которого обвиняется 27-летний мужчина, трудившийся у них подсобным рабочим. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурант дела Шарофиддин Амиров, приехавший в Россию из Узбекистана, работал в доме погибших в поселке Кудьма несколько лет, пишет KP.RU. Ему вменяется убийство и разбой.

По версии следствия, 28 февраля 2021 года обвиняемый напал в гараже на 63-летнего пенсионера — хозяина дома и нанес ему несколько ножевых ранений, а затем задушил удавкой. После этого фигурант дела зашел в дом, ударил по голове 62-летнюю супругу хозяина дома и задушил ее. После этого он убил их 41-летнюю дочь и задушил 6-летнего внука. Забрав деньги и ценности, обвиняемый скрылся. 1 марта 2021 года его задержали по горячим следам во Владимирской области.

На допросе Амиров полностью признал свою вину. Его знакомые рассказали, что он мечтал вернуться на родину и жениться. Следователи выяснили, что работник хорошо знал, где хранятся деньги. Общая сумма похищенного имущества и денег превысила 35 миллионов рублей. Именно корысть и стала мотивом расправы.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Амирова вменяемым.