Подсчитано число россиян с доходами ниже границы бедности

Росстат: число россиян с доходами ниже границы бедности составило 16,1 миллиона человек

Доходы 16,1 миллиона россиян оказались ниже границы бедности в 2021 году, подсчитал Росстат. Выдержки из подсчетов статистического агентства приводит РИА Новости.

«Снижение числа малообеспеченных россиян связано с ростом выплат для различных категорий граждан, а также с восстановлением экономической активности, приведшей к росту занятости и увеличению оплаты труда», — указали в Росстате.

В прошлом году Росстат поменял подход к определению границ бедности россиян. Исходя из новой черты бедности, численность населения с доходами ниже этой границы в третьем квартале 2021 года составила 16 миллионов человек, или 11 процентов от всего населения страны. Подсчеты показали, что по сравнению с третьим кварталом 2020 года численность россиян с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,8 миллиона человек, а их доля — на 1,8 процентного пункта.

Граница бедности дополнила уже существующий показатель прожиточного минимума. Новый показатель предполагается рассчитывать путем умножения предыдущего значения ПМ за квартал на общую инфляцию за соответствующий период.