Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Подсчитано число россиян с доходами ниже границы бедности

Росстат: число россиян с доходами ниже границы бедности составило 16,1 миллиона человек

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Доходы 16,1 миллиона россиян оказались ниже границы бедности в 2021 году, подсчитал Росстат. Выдержки из подсчетов статистического агентства приводит РИА Новости.

«Снижение числа малообеспеченных россиян связано с ростом выплат для различных категорий граждан, а также с восстановлением экономической активности, приведшей к росту занятости и увеличению оплаты труда», — указали в Росстате.

В прошлом году Росстат поменял подход к определению границ бедности россиян. Исходя из новой черты бедности, численность населения с доходами ниже этой границы в третьем квартале 2021 года составила 16 миллионов человек, или 11 процентов от всего населения страны. Подсчеты показали, что по сравнению с третьим кварталом 2020 года численность россиян с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,8 миллиона человек, а их доля — на 1,8 процентного пункта.

Граница бедности дополнила уже существующий показатель прожиточного минимума. Новый показатель предполагается рассчитывать путем умножения предыдущего значения ПМ за квартал на общую инфляцию за соответствующий период.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны впервые показали карту перешедших под контроль ВС России районов
Небензя заявил об отказе США от международных проверок биолабораторий на Украине
Россияне взяли паузу в бронировании путешествий
«Зенит» отреагировал на лишение украинского тренера всех титулов на родине
«ВКонтакте» запустила гранты на 100 миллионов рублей для поддержки клипмейкеров
Названы два имеющих право звонить королеве Елизавете II напрямую человека
Назван способ купить квартиру без ипотеки
Россиян лишат доступа к бизнес-залам в аэропортах и на вокзалах
Прохожий спас пенсионерку от ограбления в Москве
Байдена уличили в слабости из-за запрета поставлять польские самолеты на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.