Умер расстрелявший Че Гевару военный

В Боливии умер военный, расстрелявший в 1967 году Эрнесто Че Гевару.

В Боливии умер военный Марио Теран Саласар, расстрелявший в 1967 году кубинского революционера Эрнесто Че Гевару. Об этом сообщает Telesur.

80-летний мужчина скончался в одной из больниц города Санта-Крус, куда его госпитализировали из-за проблем с легкими. Его смерть подтвердил генерал в отставке Гэри Прадо, руководивший операцией по захвату Че Гевары.

Ранее Теран в интервью парижскому изданию заявлял, что после получения приказа открыть огонь по раненому и обезоруженному революционеру тот сказал: «Успокойся и хорошо прицелься! Ты собираешься убить человека!».

Фидель Кастро отправил Че Гевару готовить революцию в Боливии в 1966 году. Однако никакой поддержки со стороны кубинских властей команданте так и не получил. В октябре 1967 года его взяли в плен, допросили и убили.

Тело Че Гевары и еще шести его соратников сразу же тайно похоронили около аэропорта в Вальегранде. Местоположение его могилы было обнаружено лишь в 1995-м. Через два года останки команданте были возвращены Кубе и перезахоронены в мавзолее города Санта-Клара.