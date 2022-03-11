Врач предупредила об опасности корвалола и травяных чаев

Терапевт Капнинская: неправильное употребление валерианы может вызвать панические атаки

Использовать корвалол и настойку валерианы для лечения при проявлении симптомов стресса опасно. Об этом рассказала РИА Новости врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская.

По ее словам, принимать данные успокаивающие средства необходимо принимать под контролем врача. Специалист предупредила, что корвалол может вызвать привыкание и зависимость, а синдром отмены не позволит человеку самостоятельно прекратить прием препарата.

Капнинская добавила, что неправильное употребление валерианы может спровоцировать панические атаки и постоянную бессонницу. Кроме того, применение препарата больше рекомендуемой дозы в течение длительного периода нарушит моторику кишечника, что приведет к запорам, отметила врач.

Терапевт также обратила внимание, что прием травяных чаев должен назначать только квалифицированный врач, поскольку многие травы содержат токсические вещества. Особенную осторожность стоит проявлять людям, страдающим аллергиями. Сборы, содержащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень, запрещены при гипертонической болезни. Как объяснила Капнинская, такой настой поднимает артериальное давление. Кроме того, в первом триместре нельзя принимать душицу и чабрец, поскольку они сильно повышают тонус матки, предупредила врач.

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