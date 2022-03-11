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Врачи рассказали о влиянии новостей об Украине на ситуацию с коронавирусом

Врач Штабницкий заявил, что новости об Украине могут повлиять на ситуацию с COVID-19

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новости о конфликте на Украине и его последствиях заставляют россиян нервничать, что снижает их иммунитет. Это может поспособствовать распространению коронавируса и привести к осложнениям при болезни. Таким мнением с изданием News.ru поделились инфекционист Евгений Тимаков и врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

По словам Штабницкого, заболеваемость коронавирусом в России идет на спад, но сильный стресс из-за сложной экономической и политической ситуации может привести к росту числа зараженных уже через месяц-два.

«Я думаю, что скоро будет новый всплеск. Мы видели несколько вспышек коронавируса, почему бы не быть еще одной. Тем более что пока рано говорить о целевом пороге охвата вакцинации», — считает Штабницкий. Он добавил, что эмоциональная нестабильность негативно сказывается на иммунитете, из-за чего вирус распространяется быстрее.

Влияние эмоционального состояния на иммунитет человека доказано множеством научных работ, согласился с коллегой инфекционист Евгений Тимаков. Он добавил, что при стрессе не формируется иммунитет к инфекции и снижается эффективность вакцин.

9 марта Роспотребнадзор сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Прирост заболеваемости по стране снизился на 30 процентов. В некоторых регионах снимают часть коронавирусных ограничений, а в Чечне их отменили полностью.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что коронавирус может затухнуть к лету. По его словам, люди продолжат заразиться инфекцией, но это не будет носить массового характера

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Константин Лысяков
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