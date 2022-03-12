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Зюганов назвал биолаборатории на Украине угрозой всему человечеству

Лидер КПРФ Зюганов указал на нарушение США конвенции о биологическом оружии 1972 года

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал производство и накопление биологического оружия угрозой всему человечеству. Обращение председателя партии опубликовано на сайте политсилы.

Так Зюганов отреагировал на информацию о возможных военных лабораториях, занимающихся биологическими программами на Украине. По его словам, США, которые подозреваются в финансировании лабораторий, нарушают Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, принятую в 1972 году. «Грубейшее нарушение Вашингтоном международных обязательств создает угрозу всему человечеству», — указал глава КПРФ.

Зюганов предположил, что необъяснимые вспышки опасных болезней могут быть связаны с разработками американских военных биологов. «Речь идет о десятках лабораторий, разбросанных по всей стране, в том числе вблизи границ России. Налицо разработка генетического оружия, направленного против славянских народов — русского, белорусского и украинского», — заявил он.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. 11 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сеть из 30 биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней.

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Варвара Кошечкина
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