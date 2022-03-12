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Националисты Украины сорвали эвакуацию жителей

В Минобороны России сообщили, что националисты сорвали эвакуацию жителей Украины

Фото: Pixabay

Националисты сорвали эвакуацию жителей Украины несмотря на призыв РПЦ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

«В настоящее время завершается гуманитарная операция по эвакуации 130 иностранных граждан на херсонском направлении. Они доставляются через Крым в город Новороссийск для последующего убытия на родину», — заявил Конашенков.

По его словам, вчера, 11 марта, к руководству России обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщив о готовности вывезти часть мирного населения и иностранных граждан из Мариуполя на 50 автобусах.

Формирования Донецкой народной республики спланировали операцию по эвакуации, однако обстрел гуманитарной колонны со стороны националистов сорвал возможность мирным жителям спастись из города, контролируемого боевиками.

«Сегодня все наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом», — сказал Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Марина Совина
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