Названа причина взрыва газа в доме в Воронеже

Губернатор Гусев сообщил, что взрыв газа в доме в Воронеже произошел по бытовой причине

Взрыв газа в девятиэтажном доме в Воронеже, где погибли два человека, произошел по бытовой причине. Причину раскрыл губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Профильные службы сейчас называют бытовую причину трагедии. Уверен и власти, и правоохранители сегодня принимают настолько исчерпывающие меры безопасности, что всем жителям региона остается только сохранять спокойствие и сосредоточиться на повседневных делах», — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно в ночь на 12 марта. По информации МЧС, погибли два человека, они находились в квартире, где произошло обрушение. По предварительным данным, произошло обрушение межэтажных перекрытий.

