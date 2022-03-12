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Диетолог перечислила полезную альтернативу фастфуду

Диетолог Варданян назвала сыры, орехи и ягоды здоровой альтернативой фастфуду

Фото: Mariana Bazo / Reuters

Фастфуд можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами или ягодами, а полезной альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами. Такие продукты перечислила врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если нет времени на приготовление еды или человек пребывает в сверхзанятом режиме, то в качестве перекуса рекомендуется использовать кисломолочные продукты, натуральные белые сорта сыра, свежие орехи, сезонные фрукты и ягоды, а также различные овощи», — посоветовала Варданян.

Блюда быстрого питания, по словам Варданян, богаты трансжирами, их основе которых дешевое растительное масло, преимущественно пальмовое. В накопительном эффекте это резко повышает риски развития воспалительных реакций и инсулинорезистентности, подчеркнула врач.

Она также рекомендовала заменить напитки Pepsi и Coca-Cola обычной водой с добавлением трав, ягод и цитрусовых для вкуса. Врач предупредила, что составе сладких напитков, таких как компоты, морсы, соки применяются простые сахара, которые могут привести к развитию хронических метаболических заболеваний, таких как метаболический синдром и сахарный диабет второго типа.

Марина Совина
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