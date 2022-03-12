Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что США планировали открыть в Крыму свою биолабораторию

Во времена нахождения Крыма в составе Украины США планировали открыть в Симферополе свою биолабораторию. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

По словам постпреда республики, американцы годами разрабатывали биологическое оружие в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. Мурадов заявил, что на территории полуострова США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение республики с Россией «помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму».

На территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе сотрудниками Роспотребнадзора были найдены подготовленные к отправке за рубеж 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. 11 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сеть из 30 биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней.