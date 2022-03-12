Посол рассказал о попытке США демонизировать Россию

Посол в США Антонов сказал, что заявления о возможном применении химоружия демонизируют РФ

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытке США демонизировать РФ. Его слова в субботу, 12 марта, приводятся в Telegram-канале посольства.

Так посол прокомментировал высказывания пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса о возможности применения Россией химоружия на Украине.

«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну», — пояснил Антонов. Он также напомнил, что Россия «в отличие от США еще в 2017 году ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ». Этот факт документально подтвержден ОЗХО, заверил дипломат.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Москва заплатит высокую цену в случае, если российские военные применят химическое оружие на Украине. По его словам, возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую войну.