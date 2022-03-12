В Минздраве объяснили правила питания при стрессе

Внештатный терапевт Минздрава Драпкина дала совет осознать и сократить заедание стресса

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина объяснила правила питания при стрессе. Она дала совет осознать его заедание и сократить этот процесс, передает РБК.

По словам эксперта, человеку следует научиться отличать физиологический голод от того, когда хочется есть на фоне высокого уровня стресса. Она отметила, что во втором случае возникает специфический аппетит к определенной пище, например, при ощущении гнева, обиды или усталости.

«Старайтесь наблюдать за собой, быть осознанными. Опознав заедание стресса, продолжайте есть, но просто осознавая: "Я делаю это не от голода, а из-за усталости и грусти". В следующий раз при возникновении тех же признаков попробуйте сказать себе: "Стоп! Это не голод, а усталость"», — порекомендовала Драпкина.

Внештатный терапевт Минздрава добавила, что в моменты заедания лучше отдать предпочтение полезным продуктам, например, нежирному творогу, яичному белку, птице, огурцам, помидорам или моркови, чтобы не навредить обмену веществ. Однако в моменты стресса человеку хочется именно вредной пищи с высоким содержанием жиров и углеводов.

Чтобы справиться с проблемой, специалист посоветовала обратиться к психотерапевту, который поможет скорректировать пищевые привычки. Она также напомнила о важности положительных эмоций и добавила, что с желанием поесть в трудные минуты поможет справиться фитнес, прогулки, хобби или общение с друзьями.

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