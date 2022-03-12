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Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Воронеже

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Воронеже

Появилось видео с места взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Воронеже. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС тушат возгорание на третьем и четвертом этажах, где, по предварительным данным, произошло обрушение межэтажных перекрытий.

Огонь удалось ликвидировать в 5:13. Всего из жилого дома эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Сейчас для жителей дома готовят пункты временного размещения.

Об инциденте стало известно в ночь на 12 марта. По предварительной версии, произошел взрыв газовоздушной смеси. По информации МЧС, погибли два человека, они находились в квартире, где произошло обрушение.

Марина Совина
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