«ВКонтакте» рассказала о поддержке малого бизнеса

VK предоставит предпринимателям необходимые инструменты для для запуска своего дела

Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) рассказала об инструментах по поддержке малого бизнеса в России, которые предоставляет предпринимателям.

На платформе «Бизнес ВКонтакте» предприниматели могут получить все необходимое для запуска и развития своего дела в интернете. Для начала работы в соцсети достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах. VK подчеркивает, что из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link.

Инструменты «ВКонтакте» позволяют бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги: он поддерживает и интеграцию с существующими магазинами через API. Платежи можно принимать через сервис VK Pay — он стабильно работает с любыми картами российских банков. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.

Предпринимателям также круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе «ВКонтакте» для бизнеса. VK сообщает, что дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.

Чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, достаточно воспользоваться бесплатными инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов.

