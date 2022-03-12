Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«ВКонтакте» рассказала о поддержке малого бизнеса

VK предоставит предпринимателям необходимые инструменты для для запуска своего дела

Фото: Shutterstock

Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) рассказала об инструментах по поддержке малого бизнеса в России, которые предоставляет предпринимателям.

На платформе «Бизнес ВКонтакте» предприниматели могут получить все необходимое для запуска и развития своего дела в интернете. Для начала работы в соцсети достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах. VK подчеркивает, что из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link.

Инструменты «ВКонтакте» позволяют бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги: он поддерживает и интеграцию с существующими магазинами через API. Платежи можно принимать через сервис VK Pay — он стабильно работает с любыми картами российских банков. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.

Предпринимателям также круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе «ВКонтакте» для бизнеса. VK сообщает, что дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.

Чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, достаточно воспользоваться бесплатными инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Политолог оценил переговоры Путина с Шольцем и Макроном
«ВКонтакте» рассказала о поддержке малого бизнеса
Названы самые популярные у московских школьников предметы для сдачи ЕГЭ
Карпин объяснил согласие на работу в «Ростове»
Торги на Московской бирже на предстоящей неделе не возобновятся
Столичный курьер сбежал с дорогим заказом во время доставки
Известный садовод раскрыл способ сэкономить на чистке дачного участка от снега
В «Росатоме» рассказали о помощи российских специалистов на украинских АЭС
США окажут Украине военную помощь на 200 миллионов долларов
В Саудовской Аравии провели крупнейшую за десятилетия массовую казнь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.