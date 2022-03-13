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Новый президент Армении вступил в должность

Пятый президент Армении Ваагн Хачатурян принес присягу и вступил в должность

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Пятый президент Армении Ваагн Хачатурян принес присягу и вступил в должность в ходе специального заседания Национального собрания. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе церемонии новый глава государства принес клятву, положив руку на конституцию Армении и Евангелие VII века «Вехамор Аветаран».

«Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», — заявил он.

3 марта парламент Армении во втором туре избрал Хачатуряна новым президентом республики. За его кандидатуру проголосовал 71 депутат — все представители правящей фракции «Гражданский договор». Бывший президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке 23 января.

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Виктория Кондратьева
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