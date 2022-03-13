Украинский премьер призвал бизнес возобновить работу в «новых реалиях»

Премьер Украины Шмыгаль призвал перестраивать экономику страны под новые реалии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал бизнес возобновить работу в стране там, где это представляется возможным. По его словам, экономику, так или иначе, необходимо перестраивать, принимая во внимание новые реалии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра. Поэтому перестройка экономики под новые реалии должна стать ключевым фундаментом для победы. Поэтому призываю всех: кто может работать и у кого есть работа — работайте. У кого есть бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, — возобновляйте деятельность. Вы — часть экономического фронта», — заявил премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день у страны имеются запасы газа на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Он также добавил, что все национальные объекты, за исключением тех, которые находятся зоне боевых действий, продолжают добывать газ.