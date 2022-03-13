Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинский премьер призвал бизнес возобновить работу в «новых реалиях»

Премьер Украины Шмыгаль призвал перестраивать экономику страны под новые реалии
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал бизнес возобновить работу в стране там, где это представляется возможным. По его словам, экономику, так или иначе, необходимо перестраивать, принимая во внимание новые реалии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра. Поэтому перестройка экономики под новые реалии должна стать ключевым фундаментом для победы. Поэтому призываю всех: кто может работать и у кого есть работа — работайте. У кого есть бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, — возобновляйте деятельность. Вы — часть экономического фронта», — заявил премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день у страны имеются запасы газа на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Он также добавил, что все национальные объекты, за исключением тех, которые находятся зоне боевых действий, продолжают добывать газ.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны обвинило Украину в охоте на желающих эвакуироваться в Россию
В МАГАТЭ рассказали об обстановке на Чернобыльской АЭС после провокации Украины
Украинский премьер призвал бизнес возобновить работу в «новых реалиях»
На Украине заговорили о начале посевной кампании
Названа заменяющая доллар валюта
На Украине раскрыли имеющиеся запасы газа
Украина увеличит резервный фонд на миллиарды гривен
В ДНР раскрыли число пострадавших от обстрелов ВСУ мирных граждан
Российских металлургов призвали снизить цены
Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.