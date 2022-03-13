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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества из-за санкций

Защитник прав потребителей Егармин посоветовал не гоняться за «санкционными» товарами

Фото: Pixabay

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предупредил россиян о новой схеме мошенничества, которая может появиться из-за санкций. Он отметил в беседе с радио Sputnik, что злоумышленники могут начать реализовывать товар, который якобы остался после ухода из России иностранных производителей и торговых марок.

По словам эксперта, в условиях нестабильности обязательно найдутся те, кто попытается нажиться нелегальным способом. Подобные аферисты адаптируются под текущие события, так, например, они могут предлагать людям дешевые остатки брендовых вещей или билеты на закрытые ночные распродажи.

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Егармин посоветовал не гоняться за «санкционными» товарами. «Шансы, что предложения мошенников принесут вам желанную вещь, крайне низки и стремятся к нулю. Нет таких идиотов, которые будут распродавать за бесценок залежи со складов. Обычно их не распродают, а уничтожают, чтобы не дать повода для понижения стоимости товара в дальнейшем», — пояснил он.

Эксперт рекомендовал тем, кто решился поучаствовать в подобном эксперименте, не соглашаться на предоплату, напомнив, что такие истории зачастую оканчиваются плохо.

Ранее руководитель блока специальных сервисов ИБ-компании Infosecurity Сергей Трухачев предупредил, что кибермошенники начали использовать популярные бренды, ушедшие из России, для обмана пользователей. По его словам, в российском сегменте интернета появилось несколько десятков доменов с названиями популярных магазинов, которые приостановили работу в России.

Марина Совина
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