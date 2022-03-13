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Зеленский назначил нового главу службы безопасности в Львовской области

Президент Украины Зеленский сменил главу службы безопасности в Львовской области
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу службы безопасности страны в Львовской области. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте украинского лидера, передают «Известия».

Новым начальником службы безопасности в регионе назначен Бондаренко Артем Игоревич. Ранее в Львовской области была уничтожена база с иностранными наемниками.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал «Ленте.ру», что российские военные уничтожили до 180 иностранных наемников, а также крупную партию иностранных вооружений.

Ксения Назарова
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