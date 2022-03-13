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В Уфе завершились съемки фильма о поэте Маяковском и его возлюбленной

В Уфе завершились съемки фильма о поэте Маяковском и его возлюбленной

Фото: Pixabay

В Уфе завершились съемки художественно-документального короткометражного фильма «Маяковский и две Элли». Об этом сообщается на сайте министерства культуры Республики Башкортостан.

Короткометражный фильм рассказывает историю любви поэта Владимира Маяковского и уроженки Давлеканово, русской эмигрантки Елизаветы Зиберт.

«История удивительна тем, что связана с Башкортостаном. Вот это мне было очень приятно. Имя Маяковского я никоим образом не связывала с нашей республикой. Раньше он представлялся мне героем с плакатов. А в этой истории раскрылись такие грани личности, такая душевность и теплота пролетарского поэта, что мне это очень импонировало», — рассказала актриса Эльвира Шрайнер, сыгравшая Елизавету.

Шрайнер добавила, что у Маяковского и Зиберт родилась дочь Хелен Патрисия Томпсон.

«Еще когда Елизавета уехала жить в Нью-Йорк, её стали называть Элли. А дочь Хелен Патрисию тоже сокращенно звали Элли. Поэтому фильм и называется «Маяковский и две Элли», — объяснила она.

Нью-Йорк воссоздавали в Уфе — в жилом комплексе «Аристократ», который, по мнению режиссера, по архитектуре напоминает Америку 1920-х годов. Съемки также проводились в сохранившемся особняке семьи Зиберт.

Премьерные показы состоятся весной в Уфе и Давлеканово. Фильм примет участие в российских и международных кинофестивалях.

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Сергей Истомин
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В Уфе завершились съемки фильма о поэте Маяковском и его возлюбленной
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