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Минфин пообещал не дать пенсионеров в обиду

Глава Минфина Силуанов заявил, что российских пенсионеров «не дадут в обиду»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство намерено внимательно следить за ситуацией с ценами и будет стремиться защитить пенсионеров в сложившихся обстоятельствах, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Соответствующим образом он прокомментировал вопрос о перспективах повышения пенсий, пишет РИА Новости.

«Пенсионеры — это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду», — пообещал министр.

8 марта был подписан закон, дающий правительству право оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации. О соответствующей возможности Госдуму просил сам кабмин.

Нововведение предусматривалось законопроектом об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенном 3 марта.

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Платон Щукин
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