Член российской делегации отметил существенный прогресс в переговорах с Украиной

Глава международного комитета Госдумы Слуцкий заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий отметил существенный прогресс в переговорах с делегацией Украины. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале RT.

«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс», — заявил депутат.

По словам члена российской делегации, он ожидает, что в самые ближайшие дни этот прогресс перерастет «в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания».

«Это архиважно, поскольку подписание этих документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции и, конечно же, спасения многих людей», — добавил глава парламентского комитета.

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 7 марта в Беловежской Пуще в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет бывший министр культуры Владимир Мединский.