Жилье назвали токсичным активом для россиян

Аналитики заметили на рынке недвижимости массовый отказ от ипотеки из-за взлетевших ставок

Жилье становится токсичным активом для россиян, говорится в статье «Прайм».

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов назвал трендом на рынке недвижимости массовый отказ от ипотеки из-за взлетевших ставок. Рынок вторичной недвижимости на несколько месяцев замер, сделок будет в разы меньше, чем в начале 2022 года.

Рынок новостроек также будет стагнировать: за февраль цены на некоторые объекты выросли на пять процентов, в том числе из-за удорожания зарубежных стройматериалов, заметил аналитик.

Глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников считает, что рынок недвижимости находится в неопределенности. Люди боятся продавать квартиры за рубли, которые стремительно обесцениваются, а также не хотят покупать жилье со сроками сдачи в конце 2023 года и позже — из-за меняющейся ситуации в стране.

По мнению Верникова, инвестировать в квартиры нет смысла. Санкции сильно ударили по экономике, покупатели не станут брать ипотеку. Рынок жилья ждет стагнация с последующим проседанием цен на десять процентов к концу года. Сильно просесть цены не могут из-за удорожания стройматериалов.

Частный риэлтер Дарья Кучмистова полагает, что вторичное жилье останется в нынешней ценовой категории. Население России сильно закредитовано. После ухода из страны иностранных компаний и закрытия предприятий не все заемщики смогут расплатиться по долгам. «В такой ситуации некоторые владельцы недвижимости предпочитают продать имеющееся жилье с тем, чтобы расплатиться с банками и получить средства на жизнь», — пояснила Кучмистова.

Что же касается новостроек, то, по мнению риэлтера, не все из них удастся достроить или ввести в эксплуатацию в срок из-за нехватки или подорожания материалов.