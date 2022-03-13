Венесуэла заявила о готовности к диалогу с Евросоюзом

Глава МИД Венесуэлы Пласенсиа заявил Боррелю о готовности страны вести диалог с ЕС

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа заявил верховному представителю Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о готовности страны вести диалог с ЕС. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство республики, передает ТАСС.

«Глава МИД Феликс Пласенсиа подтвердил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности готовность Венесуэлы вести мирный диалог на встрече, которая прошла в Анталье», — отмечается в сообщении. По информации ведомства, встреча прошла в «приятной и сердечной атмосфере».

Также в ходе разговора с Боррелем Пласенсиа передал «требование Венесуэлы снять со страны односторонние принудительные санкции».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал условие для смягчения Вашингтоном санкций, введенных против Венесуэлы. По его словам, это возможно в случае прогресса в переговорах между Каракасом и оппозицией. Как заявил Прайс, США пересмотрят «некоторые из аспектов санкционной политики» лишь в том случае, если будет «значительный прогресс (...) в переговорах, направленных на реализацию устремлений венесуэльского народа к истинной и подлинной демократии».