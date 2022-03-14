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В Эстонии отменят сертификаты о вакцинации от COVID-19

В Эстонии с 15 марта отменят сертификаты о вакцинации от коронавируса

Фото: Konstantin Sednev / Globallookpress.com

В Эстонии с 15 марта отменят сертификаты о вакцинации от коронавируса и другие ограничения, введенные из-за пандемии. Об этом рассказала премьер-министр Кая Каллас, передает ТАСС.

«Со вторника мы отменяем требование о наличии сертификата о вакцинации. Все желающие смогут посещать культурно-развлекательные мероприятия, заведения общественного питания, а также другие места без справки о вакцинации или выздоровлении [от COVID-19]», — объявила Каллас.

Кроме того, власти отменяют ограничение на работу заведений до 23:00. При этом ношение маски в общественных местах остается обязательным.

По последним данным, за время пандемии в Эстонии выявлены 532 тысячи инфицированных. Умерли 2,3 тысячи пациентов.

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София Сарджвеладзе
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