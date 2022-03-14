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Регулятор ЕС приостановил сертификаты всех российских авиакомпаний

Регулятор ЕС лишил российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран Евросоюза

Фото: Pixabay

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA — авиарегулятор Евросоюза) лишил российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление регулятора.

Отмечается, что без сертификата летной годности воздушное судно не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации того государства, где самолет зарегистрирован.

«Перечисленные в списке компании не могут пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами до того момента, пока действие данных сертификатов не будет восстановлено», — отмечается в заявлении.

В список, в частности, были включены «Аэрофлот», S7, «Газпром-Авиа», «Волга-Днепр»Уральские авиалинии». Также EASA приостановил сертификаты авиакомпаний «Россия», Utair, «Победа», Red Wings, IFly, Nord Wind, «Якутия», «Ямал», «Алроса», «Авиастар-ТУ», ОАО «Государственная компания 224 летный авиаотряд», корпорация «Иркут», компании «Туполев» и «Бериев». Кроме того, в список вошли учебные центры, сервисные компании и авиация МЧС.

Ранее страны ЕС обнародовали пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещены поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран также закрыли небо для российских самолетов.

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Марина Совина
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