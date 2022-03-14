Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Назван удачный для вложений тип жилья

Риелтор Боровиков назвал покупку квартир бизнес-класса лучшим способом сохранить капитал

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На фоне экономической и геополитической нестабильности удачным для вложений средств типом недвижимости оказались квартиры бизнес-класса с готовым ремонтом. Риелтор Павел Боровиков назвал покупку такого жилья лучшим способом сохранить свой капитал, пишет URA.RU.

«Вкладываться сейчас в иные предложения недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения, не имеет смысла», — заявил Боровиков. Бесполезность приобретения дешевых квартир эксперт связывает со случившимся в 2021 году ажиотажем на жилье в домах эконом- и комфорт-класса — многие объекты тогда были куплены с инвестиционными целями. Следовательно, когда их начнут продавать, в этом сегменте ожидается большой объем предложения, который не позволит выручить от сделки существенно больше средств.

Материалы по теме:
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля

Ранее в марте специалисты в области недвижимости предупредили россиян о рисках при покупке недвижимости в ближайшее время. Эксперты назвали жилье токсичным активом на фоне снижения курса рубля и повышения ставок по ипотечным кредитам.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников считает, что инвестировать в недвижимость сейчас не имеет смысла. Специалист посоветовал подождать снижения цен и приобрести квадратные метры к концу года. Однако, если есть одобренный банком кредит с господдержкой, то недвижимость стоит покупать сейчас, уточнил эксперт.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Instagram внесли в реестр запрещенных сайтов
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
В Тайване разбился военный истребитель
У россиян насчитали 90 миллиардов долларов наличными
Почти 40 тысяч эвакуированных в Россию жителей Донбасса получили выплаты
Назван удачный для вложений тип жилья
Психолог назвала проверенный способ справиться с тревогой и стрессом
Российский психолог назвала упражнение для борьбы с тревогой
Российские компании попросили сдержать цены на электричество
Ресторатор предсказала развитие российского фастфуда после ухода крупных сетей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.