Назван удачный для вложений тип жилья

Риелтор Боровиков назвал покупку квартир бизнес-класса лучшим способом сохранить капитал

На фоне экономической и геополитической нестабильности удачным для вложений средств типом недвижимости оказались квартиры бизнес-класса с готовым ремонтом. Риелтор Павел Боровиков назвал покупку такого жилья лучшим способом сохранить свой капитал, пишет URA.RU.

«Вкладываться сейчас в иные предложения недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения, не имеет смысла», — заявил Боровиков. Бесполезность приобретения дешевых квартир эксперт связывает со случившимся в 2021 году ажиотажем на жилье в домах эконом- и комфорт-класса — многие объекты тогда были куплены с инвестиционными целями. Следовательно, когда их начнут продавать, в этом сегменте ожидается большой объем предложения, который не позволит выручить от сделки существенно больше средств.

Ранее в марте специалисты в области недвижимости предупредили россиян о рисках при покупке недвижимости в ближайшее время. Эксперты назвали жилье токсичным активом на фоне снижения курса рубля и повышения ставок по ипотечным кредитам.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников считает, что инвестировать в недвижимость сейчас не имеет смысла. Специалист посоветовал подождать снижения цен и приобрести квадратные метры к концу года. Однако, если есть одобренный банком кредит с господдержкой, то недвижимость стоит покупать сейчас, уточнил эксперт.